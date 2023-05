Giro d'Italia a Napoli, Milan secondo e ancora Ciclamino

Il velocista friulano sfiora la vittoria sul Lungomare Caracciolo: "Mi sono espresso al massimo, amo la Maglia Ciclamino".

11-05-2023 19:56

Jonathan Milan, alfiere della Bahrain–Victorious, si conferma al vertice degli sprinter della ‘Carovana Rosa’, conseguendo la seconda piazza a Napoli.

Dopo aver conquistato la vittoria a San Salvo e sfiorato l’esultanza ieri nella tappa di Salerno, il 22enne friulano conserva la Maglia Ciclamino, appannaggio del migliore tra i velocisti: “La squadra come al solito è stata fantastica, ho fatto un secondo posto e non ho vinto, ma sono molto felice. Posso dire di aver fatto il mio meglio: ho dato quello che avevo nella gambe e sono soddisfatto del mio risultato. Non penso di aver sbagliato qualcosa: rivedendo la volata, forse avrei dovuto tagliare internamente la curva e magari ho scelto un rapporto agile, ma non avevo le gambe a San Salvo perché, anche se ho cercato di gestirmi, le salite si fanno sentire. Ho la certezza di aver dato tutto: non avrei potuto fare un risultato migliore”.