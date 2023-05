Giro d’Italia, beffa Evenepoel: ha il Covid ed è costretto al ritiro

Il ciclista belga Remco Evenepoel è costretto a dire addio al Giro d'Italia dopo aver saputo di essere positivo al Covid: aveva appena riconquistato la maglia rosa

14-05-2023 23:18

Una vera e propria beffa per Remco Evenepoel che è costretto a lasciare il Giro d’Italia proprio mentre stava indossando la maglia rosa di leader della corsa. Il campione belga, dopo aver vinto la crono che gli ha permesso di tornare in testa alla classifica generale, ha saputo nella tarda serata di essere positivo al Covid. Una vera e propria tegola per il corridore che ha dovuto rinunciare alla maglia rosa ed è costretto a ritirarsi da una corsa in cui veniva indicato come uno dei principali favoriti. Non si tratta del primo corridore fermato dal Covid visto che a tornare a casa è un altro veterano del gruppo come Rigoberto Uran.

Giro d’Italia: in testa alla classifica Geraint Thomas

Con Evenepoel fuori da giochi, la maglia rosa di leader della classifica generale passa nelle mani del gallese della Ineos, Geraint Thoams che ora ha un vantaggio di 2 secondi su Primoz Gloric e di 5 secondi sul compagno di squadra Tao Gheogheagan Hart. Eveneepoel non è il primo corridore ad essere vittima del Covid. Nella giornata di ieri a ritirarsi dalla corsa rosa era stato il campione italiano Filippo Ganna.

Evenepoel positivo al Covid: le parole del belga

Ad annunciare la notizia della positività del corridore belga è stata la sua squadra, la Quickstep ed anche lo stesso Evenepoel ha voluto esprimere il suo dispiacere di dover abbandonare la corsa rosa: “Sono davvero dispiaciuto di dover lasciare il Giro. Come previsto dal protocollo del team, ho fatto un test di routine che però è risultato positivo. La mia esperienza in questi giorni è stata davvero speciale e non vedevo l’ora di continuare a gareggiare su queste strade nelle prossime due settimane. Ora farò il tifo per i miei compagni di squadra”.

