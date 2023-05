Giro d'Italia, Ben Healy: "Sono stati mesi pazzeschi"

Il ciclista della EF Education-EasyPost ha commentato la sua vittoria nell'ottava tappa

13-05-2023 18:11

Il vincitore dell’ottava tappa del Giro d’Italia, Ben Healy, ha commentato il suo successo, arrivato al termine di una lunga fuga a Fossombrone: “Sono molto contento. Questa mattina ho pensato che quella odierna fosse una buona tappa per andare in fuga. Ho dunque lottato per evadere dal gruppo e alla fine ce l’ho fatta. Poi a 50 km dall’arrivo mi sono ritrovato solo e da lì ho spinto al massimo fino al traguardo”.

“Negli ultimi due mesi è andata bene – ha continuato l’irlandese -, visto che ho vinto tre volte e ho ottenuto tanti ottimi piazzamenti. Tutti questi trionfi sono stati pazzeschi. Adesso voglio godermi questo successo e poi dopo la cronometro e il giorno di riposo ripartirò con determinazione, vedremo se riuscirò a conquistare qualche altro risultato”.