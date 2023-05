Giro d'Italia, Caruso: "Zero rimpianti, sono soddisfatto"

Il ciclista azzurro, prima del finale di Roma, ha parlato della sua Corsa Rosa e del quarto posto nella classifica generale.

28-05-2023 14:01

Dietro ai tre protagonisti di questo Giro d’Italia, ovvero Primoz Roglic, Geraint Thomas e Joao Almeida c’è Damiano Caruso. Il ciclista italiano della Bahrain-Victorious chiuderà infatti in quarta posizione la Corsa Rosa del 2023. Un risultato non come il secondo posto del 2021 alle spalle di Egan Bernal, ma di sicuro molto positivo.

Il siciliano ha disputato comunque un buon Giro d’Italia, con meno picchi ma con la bravura nel limitare i danni anche nelle giornate complicate. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Caruso ha parlato della sua Corsa Rosa prima del gran finale di Roma: “Molto soddisfatto per com’è andato questo Giro d’Italia. Ho finito in crescendo, con una crono spettacolare ieri”.

Caruso è soddisfatto per quanto fatto nei venti giorni di gara: “Ho dato il massimo di quello che avevo durante le tre settimane, il podio non era alla mia portata”. Il distacco è infatti di quattro minuti e 40 secondi dalla Maglia Rosa Roglic a una tappa dalla fine, con 1’03 di vantaggio sul quinto nella generale, il francese Thibaut Pinot.

Caruso ha poi aggiunto sulla sua gara: “L’ultima settimana ha regalato spettacolo, oggi a Roma in una città bellissima sarà la degna conclusione di una splendida terza settimana. Adesso andrò in vacanza in Sicilia: ho speso le ultime otto settimane lontano da casa. Quindi, ho voglia di tornarci e di dedicare un po’ di tempo alla famiglia”.