Giro d'Italia, il podio nel mirino di Joao Almeida

Il corridore portoghese indossa la Maglia Bianca: "La squadra ha vinto due tappe, io mi sento meglio in salita; la corsa si deciderà a cronometro".

22-05-2023 19:45

Non è più una sorpresa Joao Almeida, che si è messo in luce nella ‘Corsa Rosa’ indossando la maglia del primato nel 2020 per ben 15 tappe e classificandosi due volte (2020 e 2021, 4o e 6o) ai piedi del podio, prima di abbandonare la corsa nell’ultima edizione per il Covid – 19.

Il miglior giovane del gruppo, attualmente quarto a 1’30” dal francese Bruno Armirail, sogna il podio e assegna a Primoz Roglic la palma di faro in salita: “E’ finora un Giro positivo, la squadra ha vinto due tappe e c’è una buona alchimia tra di noi; io mi sento bene e ho la sensazione di andare meglio in salita, è un buon segnale in vista delle tappe che ci aspettano; siamo tutti molto vicini e, anche se mi aspetto tappe dure, credo che sarà la frazione a chilometro quella che creerà i maggiori divari”.

Addetti ai lavori e tifosi reclamano spettacolo, ma Joao Almeida, che ha vinto finora un Giro di Polonia, glissa: “Attaccherò nel caso mi senta le gambe, capisco i tifosi, ma il gruppo ha affrontato tappe comunque dure; mi aspetto battaglia già nella tappa che porta al Monte Bondone. C’è tanta salita, ma non si va troppo in alto: per adesso siamo stati pazienti, vediamo domani che succede“.

La chiosa del portoghese è dedicata ai rivali per la Maglia Rosa, che non è però il suo obiettivo numero uno: “Forse Roglic è più forte di Thomas, ma il gallese non va sottovalutato; bisognerà stare attenti a Damiano Caruso. che ha dimostrato di andare forte, soprattutto nell’ultima settimana dei Grandi Giri, penso quindi sarà davanti con i migliori e che vorrà almeno lottare per il podio. Io sarei felice di salire sul podio: proverò a puntare al primo posto, se ci sarà la possibilità, ma finire secondo o terzo sarebbe un buon risultato”.