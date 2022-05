Giro d'Italia, la tappa di oggi. La tremenda Ponte di Legno-Lavarone

25-05-2022 13:31

Diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022. La carovana della Corsa Rosa va da Ponte di Legno a Lavarone, quindi dalla Lombardia al Trentino passando attraverso montagne e passi alpini celeberrimi. La tappa è lunga 168 km rappresenta un’altra chance per gli scalatori che nel finale di gara troveranno due GPM di 1^ categoria, il Passo del Vetriolo e il Monterovere. Anche la maglia rosa Carapaz la ha definita la tappa decisiva.

Dopo 16 tappe il gruppo si è ridotto a 155 unità. Se vedranno con un tracciato pesantissimo e con condizioni meteo molto complicate.

Condizioni meteo del tappone dolomitico

Ponte di Legno (partenza): Pioggia, 14°C. Vento: debole O – 10 km/h.

(partenza): Pioggia, 14°C. Vento: debole O – 10 km/h. Lavarone (17.10 circa, Arrivo): Possibili rovesci, 16°C. Vento: debole O – 10 km/h

Descrizione della 17a tappa: ponte di Legno-Lavarone

L’altimetria della 17a tappa

Tappa di montagna divisa in due parti. Partenza subito con una salita difficile verso il Passo del Tonale seguita da un tratto di oltre 70 km sempre sostanzialmente in discesa attraverso le valli di Sole e di Non.

Superato l’Adige si scala la salita di Palù di Giovo passando nella Valle di Mocheni per raggiungere Pergine Valsugana.

Le due salite finali sono il Valico del Vetriolo lungo e pedalabile (7% medio circa) e la salita del Menador (Kaiserjägerstrasse) con tratti stretti, gallerie intagliate e pendenze sempre oltre il 10%. Scollinato Monterovere pochi chilometri ondulati portano all’arrivo.

Le salite del Vetriolo e del Menador

Dopo il GPM la strada scende poco per salire fino a 4 km dall’arrivo. Discesa veloce e ampia per gli ultimi 700 m tutti leggermente a salire.

