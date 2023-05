Giro d'Italia, Leknessund: "Domani lotterò per tenere la maglia rosa"

Il norvegese al termine della sesta tappa: "Oggi mi sono goduto la corsa sicuramente più di ieri".

11-05-2023 19:11

La maglia rosa Leknessund, ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso: “Oggi mi sono goduto la corsa sicuramente più di ieri. C’era il sole, le strade erano magnifiche ed anche la tappa è stata piuttosto tranquilla. Un giorno perfetto per me. Sono pronto per domani”.

“Le mie gambe per ora hanno risposto bene e domani lotterò per provare a tenere questa maglia – continua Leknessund -. Domani la salita è lunghissima, più dura delle precedenti ma ancora pedalabile, è possibile provare aa tenere la leadership. Ce la metterà tutta per portare la Maglia Rosa almeno fino alla cronometro di domenica”.