Giro d'Italia, lneos ambiziosa

I britannici Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart all'assalto della 'Corsa Rosa' al via sabato: il secondo si è aggiudicato l'edizione 2020.

01-05-2023 19:22

La Ineos è pronta a fare un Giro d’Italia da protagonista: sono i britannici Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart i suoi capitani.

Geraint Thomas, 37enne che ha indossato la maglia gialla a Parigi nel 2018 davanti a Tom Domoulin e Chris Froome, classificandosi secondo nel 2019 e terzo nel 2022, è reduce da una primavera complicata: “Non vedo l’ora di cominciare, nelle due ultime occasioni non sono riuscito a concludere la corsa, l’obiettivo minimo è arrivare a Roma. In quest’anno ho avuto alti e bassi, ma sento di poter trovare la giusta condizione. Ho il morale alto, mi voglio godere questa corsa con la squadra, che ha dimostrato di essere in forma al Tour of the Alps”.

Il 28enne londinese, che grazie alla cronometro di Milano ha preceduto a sorpresa Jai Hindley e Wilko Kelderman nel 2020, è entusiasta: “Amo correre in Italia, i tifosi, il percorso e la storia della corsa sono incredibili; la Ineos ha tutto per scrivere un capitolo di questa corsa storica. La forma è ottima, i successi al Tour of the Alps e la Tirreno-Adriatico ripagano compagni e staff del loro lavoro”.