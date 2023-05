Giro d'Italia, Martinello: “Thomas – Roglic dipende dalla benzina che hanno”

Oggi la cronoscalata fino al Monte Lussari. Su Milan: “Può davvero segnare un'epoca, non pensi solo ai soldi”

27-05-2023 10:26

Oggi al santuario del Monte Lussari si decide il Giro d’Italia. Sfida apertissima, come sottolinea anche Silvio Martinello: “È complicato fare un pronostico oggi: se la giocano in due, Roglic e Thomas, non credo ci sarà spazio per un inserimento di Almeida. Thomas è solido e i 26” di vantaggio sono sufficienti, ma chiaramente dipenderà anche da come andrà Roglic che fino ad ora non è andato male, ma non ha neanche avuto grandi acuti. È una sfida apertissima che sarà condizionata dalle energie e dalla benzina che è rimasta nel serbatoio“. Chi meglio in salita: “È una salita con pendenze molto importanti e quindi diciamo che Roglic forse potrebbe avere qualcosa in più. Questa salita sulla carta è più adatta ad uno scattista come Roglic, ma Thomas sta dimostrando una grandissima solidità, come ai livelli del Tour del 2018”.

In una sfida a fil di secondo, possono valere anche gli abbuoni sul traguardo di Roma: “Potrebbe essere. Anche ieri Roglic avrebbe potuto prendere 4” di abbuono se fosse riuscito a raggiungere Cort Nielsen. Potrebbero essere determinanti e capiremo a favore di chi. La sfida è molto equilibrata”. Difficile che si inserisca Almeida: “I 59” di ritardo sono tanti per il successo finale. Almeida è un ottimo specialista nelle prove contro il tempo, ma avere quasi un minuto è tanto a questo punto della corsa. Magari oggi potrebbe riuscire a vincere la tappa, ma avere quasi 1′ di ritardo è decisamente tanto, a meno che non ci sia un crollo di Thomas e Roglic, ma la vedo dura”.

Roglic perse un Tour a causa di una cronoscalata: “È un ricordo che si porterà dietro per tutta la vita, ma si vince e si perde. Influirà nel senso che cercherà di non ripetere gli stessi errori. Sono passate diverse stagioni da quella cronoscalata e continua ad essere uno dei corridori più importanti del movimento”. Su Caruso: “Il quarto posto possibile era il massimo? Direi di sì, considerate come sono andate le cose sì. Un quarto posto è un ottimo risultato per un corridore che ha dedicato la sua carriera ad aiutare i compagni di squadra. Non salire sul podio dispiace sicuramente, ma può ritenersi soddisfatto anche perché quest’anno, rispetto al 2021, c’è una concorrenza diversa”.

Il Giro sarà ricordato anche per le poche battaglie tra i big: “Quest’anno è mancata l’impresa che ci ricorderemo. È stato un Giro molto impegnativo, così come quest’ultima settimana. Credo che l’equilibrio che stiamo notando dall’inizio di questo Giro d’Italia è la conseguenza di un percorso tosto in aggiunta alle difficili condizioni meteo delle prime due settimane. È una Corsa Rosa che quest’anno si conclude con una cronoscalata molto impegnativa, con 2-3 corridori che se la giocano e che sono forti nelle prove contro il tempo. Certamente dispiace perché le imprese sono quelle che rimangono nella memoria, come Nibali sulle Tre Cime di Lavaredo, ma il ciclismo è anche questo”.

Zana ha onorato nel migliore dei modi la maglia tricolore che indossa: “Zana è un giovane molto interessante, ha ancora margine di crescita e credo che avrà bisogno anche lui di ulteriori conferme. Va aspettato senza troppe pressioni e responsabilità”. Milan: “Non lo conosco benissimo, ma chi lo conosce me lo ha sempre descritto come un ragazzo con un grande motore. È ancora molto giovane, ha margine di miglioramento e anche lui ha bisogno di fare tanta esperienza. È un uomo mercato di grande importanza, ciò significa che ha anche la possibilità di fare un bel salto in avanti anche a livello contrattuale, ma è importante che questo non lo distragga dall’avere intorno a lui uomini fidati. Milan al suo fianco deve avere due uomini di esperienza in grado di portarlo ai 250 metri in tranquillità. Dovrà avere la forza di capire che è meglio, in questo momento, rinunciare a qualcosa in termini economici per avere intorno a lui un gruppo forte. Ha davvero la possibilità di segnare un’epoca”.