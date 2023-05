Il velocista della Bahrain-Victorious ancora una volta secondo: "Le salite di ieri si sono fatte sentire, sono partito in ritardo".

24-05-2023 20:47

Inesperienza e un pizzico di sfortuna penalizzano nuovamente Jonathan Milan, per la quarta volta secondo classificato in questo Giro d’Italia.

Il corridore di Tolmezzo ha chiuso alle spalle di Andrea Dainese, che si impone al fotofinish nella volata che porta a Caorle: resta quello della seconda tappa la sola vittoria del pistard classe 2000, che ha rilasciato a ‘Spaziociclismo’ il suo commento di giornata: “Ci abbiamo provato anche oggi. Devo ringraziare la squadra per il fantastico lavoro che hanno fatto: le gambe non erano brillantissime dopo le salite di ieri, ma ho provato a fare il meglio e nel finale ho faticato a tenere la ruota di Andrea; quando l’ho ripreso a 300-400 metri dall’arrivo, mi sono messo in scia, ma sono partito troppo in ritardo e ho fatto secondo. E’ mancato un pizzico di esperienza, ma sono contento del secondo posto”.