Giro d'Italia: potrebbe saltare la Cima Coppi

Il Gran San Bernardo è previsto per il 19 maggio, quando si disputerà la 13esima tappa. Ma la strada potrebbe essere chiusa

07-05-2023 11:29

Potrebbe saltare il Gran San Bernardo, la Cima Coppi del Giro d’Italia 2023. In occasione della 13esima tappa, prevista per il 19 maggio, infatti, si dovrebbe arrivare fino a 2.649 metri nella frazione che porta da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana. Il passaggio sul colle è però a rischio perché la strada non è stata ancora riaperta dopo essere stata liberata dalla neve e di solito viene aperta tra fine maggio e inizio giugno. Dalla Svizzera erano arrivati segnali poco incoraggianti già a inizio anno.

Ci potrebbe essere dunque una modifica del percorso, con la cancellazione del passaggio sulla cima. I corridori in quel caso entrerebbero in galleria, la tappa sarebbe accorciata di 7 chilometri e soprattutto si salirebbe di 500 metri in meno.

Sempre durante la 13esima tappa potrebbe non esserci il passaggio sulla Croix de Coeur, la cima successiva al Gran San Bernardo, a causa delle condizioni meteo avverse.