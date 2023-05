Giro d'Italia, Thomas resta maglia Rosa: "Una buona giornata"

La maglia rosa: "Per noi è andata bene, i ragazzi della squadra hanno lavorato bene, ognuno di loro ha fatto un compito preciso".

18-05-2023 20:47

Ai microfoni di Rai Sport, la maglia rosa Geraint Thomas ha spiegato la sua tattica di giornata al termine della dodicesima tappa, in cui è riuscito a conservare la maglia Rosa: “Abbiamo tenuto d’occhio i corridori più pericolosi che sono andati in fuga, erano quindici all’inizio, ma erano indietro in classifica. E’ stata una tappa piatta, abbastanza breve. Per noi è andata bene, i ragazzi della squadra hanno lavorato bene, ognuno di loro ha fatto un compito preciso. Una buona giornata per quanto ci riguarda, vista la partenza che è stata piuttosto convulsa“.

Sulla tappa di venerdì 19 maggio, Thomas ha aggiunto: “Vedremo domani come andrà nel primo tappone alpino, con lunghe salite, toste e l’arrivo in salita: sarà un grande test, speriamo vada tutto bene. L’esito sarà incerto per subito: sarà una delle tre tappe più dure di questo Giro. Sarà una giornata interessante, i miei compagni stanno bene, il morale è alto e speriamo vada tutto bene“.