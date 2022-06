Giro del Delfinato, 7° tappa: vince Verona, Roglic Maglia Gialla

11-06-2022 18:13

La settima e penultima tappa del Giro del Delfinato viene vinta da Carlos Verona, primo successo in carriera per il gregario del team Movistar. Primo Roglic arriva secondo e si prende l’ennesima Maglia Gialla. Jumbo-Visma che dunque rimane leader quando ormai manca solo una tappa alla fine. Ottima anche la regia di regia di Jonas Vingegaard che chiude in terza posizione.

L’ordine di arrivo finale

1. Verona 3h53’35”

2. Roglic +13″

3. Vingegaard +25″

4. O’Connor +27″

5. Johannessen +39″

6. Chaves +40″

7. Gaudu +40″

8. Meintjes +40″

9. Geoghegan Hart +48″

10. Haig +56″