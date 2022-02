Giro del Delfinato, svelata l’edizione 2022

10-02-2022 12:54

Velocisti, puncheur e soprattutto scalatori. Ci sarà un’occasione per tutti al prossimo Giro del Delfinato, breve corsa a tappe che, come di consueto, rappresenterà un ultimo importante test in vista del successivo Tour de France.

In quest’ottica le attenzioni maggiori dei tifosi e degli addetti ai lavori saranno rivolte alle due frazioni conclusive con arrivo a Vaujany (traguardo preceduto dalle scalate a Col du Galibier e Col de la Croix-de-Fer) e al Plateau de Solaison, tappe dove verosimilmente i big usciranno allo scoperto per giocarsi il successo finale.

Di seguito l’elenco delle tappe dell’edizione 2022.

Tappa 1 (05/06): La Voulte-sur-Rhône – Beauchastel (191,8 km)

Tappa 2 (06/06): Saint-Péray – Brives-Charensac (169,8 km)

Tappa 3 (07/06): Saint-Paulien – Chastreix-Sancy (164 km)

Tappa 4 (08/06): Montbrison – La Bâtie d’Urfé (31,9 km, crono)

Tappa 5 (09/06): Thizy-les-Bourgs – Chaintré (162,3 km)

Tappa 6 (10/06): Rives – Gap (196,4 km)

Tappa 7 (11/06): Saint-Chaffrey – Vaujany (134,8 km)

Tappa 8 (12/06): Saint-Alban-Leysse – Plateau de Solaison (139,2 km)

