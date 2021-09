Giro del Lussemburgo, ancora uno squillo azzurro: Cattaneo 1° nella crono

Continua il momento d’oro per gli italiani al Giro del Lussemburgo. Dopo il trionfo di ieri di Sacha Modolo, oggi è toccato a Mattia Cattaneo esultare sul podio della breve corsa a tappe sponsorizzata Skoda.

Al termine dei 25.4 chilometri della cronometro di Dudelange infatti, Il bergamasco della Deceuninck-Quick ha fatto registrare un ottimo 30’52”, tempo che gli è valso il successo di tappa davanti al compagno di squadra Joao Almeida (2° a 2”) e al danese della Trek-Segafredo Mattias Jensen Skjelmose (3° a 26”).

Non solo: grazie alla superba prova contro il tempo, Cattaneo è salito in 3ª posizione in classifica generale a 50 secondi dal leader Almeida e a 7” da Marc Hirschi, sceso in seconda posizione dopo il 6° posto odierno. Per l’ex Androni dunque pensare di concludere sul podio la corsa lussemburghese ora, a una tappa dal termine, non è più affatto un’utopia.

ORDINE D’ARRIVO 4ª TAPPA:

1. Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) – 30:52

2. João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) a 0:02

3. Mattias Skjelmose Jensen (DEN/Trek-Segafredo) a 0:26

4. David de la Cruz (ESP/UAE Emirates) a 0:35

5. Pierre-Roger Latour (FRA/TotalEnergies) a 0:38

6. Marc Hirschi (SUI/UAE Emirates) a 0:49

7. Jack Bauer (NZL/BikeExchange) a 0:50

8. Antonio Tiberi (ITA/Trek-Segafredo) a 0:55

9. Harrison Sweeny (AUS/Lotto-Soudal) a 0:55

10. Vincenzo Nibali (ITA/Trek-Segafredo) a 0:57

CLASSIFICA GENERALE

1. João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) – 12:49:51

2. Marc Hirschi (SUI/UAE Emirates) a 0:43

3. Mattia Cattaneo (ITA/Deceuninck-Quick Step) a 0:50

4. David de la Cruz (ESP/UAE Emirates) a 0:52

5. Pierre-Roger Latour (FRA/TotalEnergies) a 1:07

6. Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) a 1:21

7. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) a 1:21

8. Vincenzo Nibali (ITA/Trek-Segafredo) a 1:32

9. Davide Formolo (ITA/UAE Emirates) a 1:36

10. Jesús Herrada (ESP/Cofidis) a 1:37

OMNISPORT | 17-09-2021 17:26