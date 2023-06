Giro della Svizzera: Ganna non ci sarà

L'azzurro salta la corsa per motivi di salute: “Adesso sono concentrato al 100 per cento sul mio recupero”

10-06-2023 10:38

Filippo Ganna ha deciso di non disputare il Giro della Svizzera per motivi di salute. Il corridore italiano della Ineos-Grenadiers non ha recuperato da alcuni acciacchi degli ultimi giorni e dunque ha deciso di non ripartire dalle strade elvetiche, come invece era stato deciso una quindicina di giorni fa. Su Instagram, ha scritto: “Sfortunatamente non prenderò il via del Giro di Svizzera per motivi di salute. Dopo qualche giorno non al top, ho preso questa decisione insieme allo staff medico della Ineos-Grenadiers, che ringrazio per l’appoggio e la professionalità. Adesso 100% concentrato per il mio recupero“.