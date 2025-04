Giro delle Fiandre, la festa si trasforma in tragedia: due ciclisti perdono la vita. Ma la sfida Pogacar-Van der Poel ci sarà

Sono stati 15mila i ciclisti dilettanti che hanno preso parte alla tradizionale corsa dedicata ai non professionisti: in due hanno perso la vita, un altro è stato rianimato con successo. Domani si corre?

Una festa che si trasforma in tragedia. Il Giro delle Fiandre è uno dei grandi appuntamenti della stagione delle classiche del ciclismo che si apre con una gara destinata ai ciclisti non professionisti. Ma quella che di solito è una festa oggi ha assunto contorni tragici con la morte di due partecipanti e il malore di un altro.

Due morti e una persona in ospedale

La manifestazione “We Ride Flanders” ha visto la partecipazione di circa 15mila persone, una grande festa in vista della gara clou in programma domani. Ma sulle strade della classica del Nord si vive una giornata tragica. Un uomo di origini olandesi è infatti morto per infarto al Taaienberg di Maarkedal, un altro partecipante francese si è sentito male al Vecchuo Quaremont e nonostante i soccorsi ha perso la vita. C’è stato anche un altro malore gare ma il terzo partecipante è stato portato via in elicottero dopo un incidente avvenuto sempre al Quaremont.

Una giornata di caos

A raccontare la giornata di caos vissuta prima del Fiandre di domani sono stati anche i tanti spettatori e le persone che hanno visto passare la gara nelle varie località. Una gara che ha cambiato anche più volta il proprio percorso per permettere l’intervento dei soccorsi e che si è trasformata in vero e proprio caos anche dopo incidenti considerati minori. Il portavoce dell’evento Gert Van Goolen ha provato a spiegare: “Questa era l’ultima cosa che volevamo vivere nel corso di un evento che vede il coinvolgimento di 15mila persone, ma quando ci sono così tanti partecipanti si sa che ci possono essere degli incidenti e purtroppo non c’è molto da fare”.

Giro delle Fiandre: si corre

Nonostante la tragedia che ha segnato la vigilia di una delle competizioni ciclistiche più importanti della stagione, la gara in programma domani non dovrebbe subire variazioni. Da parte degli organizzatori non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale ma la gara almeno stando alle ultime informazioni dovrebbe svolgersi così come da programma con l’atteso duello tra van der Poel e Pogacar e che vede nella lista dei contendenti anche l’azzurro Filippo Ganna nella corsa da 269 km che parte da Bruges e che si conclude a Oudenaarde.