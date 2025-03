Gand-Wevelgem, Pederson domina e fa tripletta: Milan si prende il podio. Hesters, disavventura da comiche

Il danese conquista per la terza volta in carriera la classica del Nord con un’azione impressionante a 60 km dal traguardo. Terzo posto per l’azzurro Jonathan Milan

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Mads Pedersen domina la Gand-Wevelgem e la conquista per la terza volta della sua carriera. Il danese spegne ogni speranza degli uomini veloci con una serie di azioni che dimostrano come sia in una condizione incredibile. Il compagno di squadra della Lidl-Trek, l’azzurro Jonathan Milan, si mette a disposizione del compagno di squadra, aiuta a fare la prima selezione nel gruppo e chiude al terzo posto. Da applausi anche la prova di Ballerini che lotta come un leone ma non trova lo spunto giusto.

Attacchi a ripetizione

Neanche il tempo di dare il via alla gara e già pare la prima fuga. Ci sono subito in nove che vanno all’attacco e riescono a conquistare un vantaggio importante che arriva a superare i tre minuti. Ma la prima difficoltà come da tradizione belga la crea il vento che a -140 dal traguardo spacca il gruppo mettendo in difficoltà anche la corazzata Ineos, con Milan e Pedersen subito protagonisti. Mentre la fuga continua a conservare un piccolo vantaggio, da dietro c’è chi cerca di uscire dal gruppo per provare a raggiungere la testa della corsa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Splendida l’azione di Campenaerts che esce a riprendere la fuga che in questo frangente conta 10 corridori. Nel gruppo gli attacchi si susseguono a ripetizione con la prima bordata importante che arriva dalle gambe di Pedersen che mette il gruppo in fila indiana e fa anche qualche vittima come Mohoric. Pedersen continua la sua azione impressionante e a -64 raggiunge la fuga.

L’azione decisiva

Il primo a muoversi è un po’ a sorpresa Campenaerts che ci prova con un attacco in cima al Monteberg. La risposta di Pedersen è devastante, il gruppo in fuga si sfalda con il danese che se ne va in solitaria. L’azione sembra diventare quella giusta ogni chilometro che passa, dietro è l’Alpecin che prova a far qualcosa ma il vantaggio invece di diminuire aumenta. Da dietro il gruppo prova a svegliarsi sempre con gli uomini di Philipsen a fare lo sforzo massimo ma ormai Pedersen è irraggiungibile.

Jules Hesters come “Spiderman”

Prima della gara arrivano delle immagini decisamente curiosi dalla parte da Gent e riguardano l’episodio che ha visto protagonista il ciclista belga Jules Hesters. Il corridore è rimasto chiuso nella sua camera d’albergo forse per un malfunzionamento della serratura, il tempo stringe e bisogna andare all’arrivo per sbrigare le pratiche per la partenza. E Hesters è costretto a calasi dalla finestra dell’albergo, con l’aiuto di un tecnico e di una scala l’impresa in versione Spiederman è riuscita.