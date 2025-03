E3 Saxo Classic, van der Poel comincia la stagione sulle pietre con un assolo dei suoi: Pedersen e Ganna sul podio

Van der Poel continua a mancinare successi: aspettando il confronto con Pogacar al Fiandre e alla Roubaix, domina come da pronostico ad Harelbeke

Provate a fermarlo, se avete modo di riuscirci: Mathieu van der Poel è in forma strepitosa e lo dimostra una volta di più ad Harelbeke, dove fa suo per dispersione l’E3 Saxo Classic, di fatto la prima semi classica che apre ufficialmente le tre settimane più attese dagli appassionati delle corse sulle pietre. Il neerlandese ancora una volta è fuori portata per chiunque: Mads Pedersen e Filippo Ganna sono gli ultimi ad arrendersi, ma non possono rispondere in alcun modo alle accelerazioni del fuoriclasse dell’Alpecin, che a 6 giorni dal trionfo alla Sanremo mette un’altra bandierina nel suo favoloso inizio di stagione.

Pedersen e Ganna gli ultimi ad arrendersi, Van Aert lontano

Chi si aspettava un duello con Wout Van Aert, a sua volta al rientro in gara dopo un periodo di allenamento più lungo del previsto, è rimasto deluso. Anche se il belga aveva messo le mani avanti nei giorni scorsi, spiegando che non avrebbe mai potuto pensare di competere con i migliori. Un campanello d’allarme comunque bello grosso in visto del Fiandre, al quale mancano appena 9 giorni e che diventa il terreno di caccia prediletto di van der Poel e Pogacar, che avrebbe dovuto correre ad Harelbeke, se non fosse che decidendo di partecipare alla Roubaix ha modificato il suo programma a breve termine.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sarebbe stato un bel test, però, per saggiare le proprie condizioni al confronto con uno strepitoso van der Poel, che ai -80 dall’arrivo ha deciso di rompere gli indugi e provare a fare la selezione, andando a riprendere anche i fuggitivi di giornata. Con lui trovano il modo di accodarsi Casper e Mads Pedersen (che è stato il primo a uscire dal gruppo, con van der Poel e Ganna lesti ad andare sulla sua ruota), Thomas De Gendt e appunto Pippo Ganna: Van Aert non ha modo di accodarsi e di fatto esce subito di scena, Jorgenson assieme a Wellens, Trentin e Kung, Tarling e Stuyven prova a ricucire, ma ormai l’azione buona è andata, con un chiaro favorito che fa paura un po’ a tutti.

Pippo, che fatica: “Gara durissima, ma sono felice”

Van der Poel del resto deve solo scegliere il momento giusto per andarsene: Ganna s’incolla alla sua ruota ad ogni strappo, poi però ai -40 dal traguardo l’ennesima drenata del neerlandese sull’Oude Kwaremont non trova più le gambe di Pippo e neppure quelle di Pedersen in grado di rispondere.

È il momento in cui si decide la gara: il danese prova a rifarsi sotto ma alla fine desiste, Ganna va via del suo passo e impedisce al gruppetto degli inseguitori di riportarsi sulle sue ruote. Alla fine è una lunga cronometro finale per tutti, con van der Poel che macina chilometri al vento e chiude con poco più di un minuto su Pedersen e un paio sull’italiano, che comunque conferma di essere in buona condizione, anche se forse non al livello del fuoriclasse dell’Alpecin. “I miei compagni hanno fatto tanto per riprendere la fuga iniziale ed era giusto trovare un modo per ripagare il loro lavoro”.

Ganna ha dato tutto: “Dopo quell’assolo di van der Poel sul Kwaremont mi bruciavano le gambe, ma sapendo che mancavano ancora 30 chilometri al traguardo mi son detto che dovevo stringere i denti e soffrire, provando ad abbreviare l’agonia il più possibile. È stata una gara durissima: competere contro questi corridori è un’impresa, io ce l’ho messa tutta ma chiaramente la fatica alla fine la senti. Alla fine sono felice: il podio è pur sempre un buon risultato, visto anche l’andamento della corsa, vediamo di provare a fare bene anche nelle prossime”.