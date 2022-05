Giro di Norvegia, Evenepoel soddisfatto delle risposte avute dalle sue gambe

27-05-2022 15:03

Dopo un mese di stacco dalla vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi, Remco Evenepoel è tornato a correre mostrando di non aver patito la lontananza dalle gare.

Il giovane belga della Quick-Step Alpha Vinyl ha infatti subito timbrato il cartellino al Giro di Norvegia vincendo le tappe con gli arrivi in salita a Voss e Gaustatoppen, traguardi dove il 22enne di Aalst ha messo tutti in riga palesando ottime gambe.

“È stata una giornata piuttosto lunga, con vento contrario all’inizio e poi laterale che hanno avuto nuovamente un ruolo importante, ma fortunatamente avevo Kasper con me e voglio ringraziarlo per il suo lavoro. Poi, in salita, non sapevo quanto fossimo lontani dal traguardo quando ho fatto la mia azione, ma mi sono sentito bene e ho continuato ad andare avanti” ha detto Evenepoel in merito alla tappa di ieri.

“Sono rimasto un po’ sorpreso da come hanno reagito le gambe quindi ho continuato a spingere forte per aumentare il mio vantaggio. È stato uno sforzo lungo, ma alla fine della giornata sono entusiasta di questa vittoria e dei distacchi in classifica generale. Ora cercheremo di controllare la gara e vedremo se ci saranno altre opportunità per noi fino alla fine della settimana” ha confermato deciso il vicecampione europeo in carica.