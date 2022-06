Giro di Svizzera 2022: anche Tom Pidcock abbandona la corsa

17-06-2022 14:09

Non c’è tregua per il Giro di Svizzera che deve fare i conti ancora con il Covid. Ad oggi sono già più di 30 i corridori obbligati ad abbandonare l’evento, ultimo della lista il britannico della Ineos-Grenadiers Tom Pidcock. La tappa odierna si sta disputando regolarmente, ma già domani è attesa una nuova valutazione da parte degli organizzatori.

Nei giorni scorsi, si erano già ritirate formazioni di grande spessore quali Alpecin-Fenix, Bahrain-Victorious, UAE Team Emirates e Jumbo-Visma, seguite a ruota dal leader della generale Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). Anche due atleti della Israel Premier-Tech (Sebastian Berwick e Reto Hollenstein) ed uno della Quick Step Alpha Vinyl Team (Louis Vervaeke) hanno dovuto fare i conti con il virus.

Cosa sarà del futuro della corsa svizzera? Detto appunto che oggi la tappa si corre regolarmente, il direttore del Giro di Svizzera Olivier Senn ha voluto ribadire che le compagini rimaste in gioco vogliono proseguire la corsa. Al momento non si sa se la kermesse sarà portata a temrine: entro domani sono attese ulteriori decisioni in base al potenziale (e preventivabile) aumento del numero dei casi.

Pidcock per onor di cronaca, occupava la dodicesima piazza nella generale a 2’06” dall’ex maglia gialla Vlasov.