Giro di Svizzera: Ayuso vince la crono, Skjelmose la manifestazione

Lo spagnolo si impone su Evenepoel, senza effettuare il ribaltone su Skjelmose: fan la differenza 9".

18-06-2023 18:18

Si chiude l’edizione numero 86 del Giro di Svizzera, funestata dalla scomparsa dell’elvetico Gino Mader: seconda tappa per lo spagnolo Juan Ayuso, classe 2002 che conquista la cronometro che porta da St. Gallen ad Abtwil (25,7 km) sul campione del mondo Remco Evenepoel; la classifica generale è appannaggio di Mattias Skjelmose, che con il terzo posto odierno contiene nel secondo tratto della prova, che include una salita, la rimonta del vincitore e lo batte per una manciata di secondi. E’ il primo corridore danese a vincere il Giro di Svizzera. Dopo aver dedicato il successo di ieri a Mader, Evenepoel non ha sfoderato la prestazione migliore, rimanendo a 8″ dall’alfiere della UAE Emirates: pessima giornate per Felix Gall.

Buone prove da parte di Mattia Cattaneo e di Matteo Sobrero: gli azzurri concludono la prova contro il tempo rispettivamente in settima e ottava piazza.

Questa la top – 10 della cronometro :

1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 32:25

2 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 0:08

3 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo 0:09

4 BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost 0:23

5 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 0:28

6 ASGREEN Kasper Soudal – Quick Step 0:36

7 CATTANEO Mattia Soudal – Quick Step 0:39

8 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla 0:40

9 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates 0:42

10 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 0:46

Questa la generale :

1 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo 21:17:19

2 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:09

3 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 0:45

4 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 2:09

5 BARDET Romain Team DSM 2:41

6 URAN Rigoberto EF Education-EasyPost 2:47

7 UIJTDEBROEKS Cian BORA – Hansgrohe 3:04

8 GALL Felix AG2R Citroën Team 3:25

9 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 4:29

10 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 4:57