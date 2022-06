Giro di Svizzera: fuga vincente per Leknessund, Bettiol esulta ma è 2°

13-06-2022 17:42

Terza vittoria da professionista, la prima nel Wolrd Tour, per Andreas Leknessund, corridore norvegese classe 1999 che oggi, con una bella azione solitaria nel finale, ha distanziato gli altri compagni di fuga andando così a conquistare un notevole successo in solitaria nella seconda tappa del Giro di Svizzera.

Alle sue spalle, il gruppo del leader della generale Stephen Williams (giunto con 38” di ritardo dal vincitore) è stato regolato allo sprint da Alberto Bettiol il quale, non essendo a conoscenza della presenza di Leknessund in fuga, è andato erroneamente ad esultare una volta tagliata la linea bianca.

Solo in un secondo momento il toscano ha appreso che la sua volata non valeva altro che il secondo posto alle spalle dell’alfiere del Team DSM, ora primo nella classifica a punti e quarto in quella generale a 7” da Williams.

Di seguito l’ordine d’arrivo della seconda tappa (con ben sei italiani nei primi dieci) e la nuova classifica generale.

1. Andreas Leknessund (NOR/DSM) – 4:46:22

2. Alberto Bettiol (ITA/EF-EasyPost) a 0:38

3. Michael Matthews (AUS/BikeExchange) a 0:38

4. Andrea Pasqualon (ITA/Intermarché) a 0:38

5. Matteo Trentin (ITA/UAE Emirates) a 0:38

6. Nikias Arndt (GER/DSM) a 0:38

7. Stefan Küng (SVI/Groupama-FDJ) a 0:38

8. Edoardo Zambanini (ITA/Bahrain-Victorious) a 0:38

9. Daniel Oss (ITA/TotalEnergies) a 0:38

10. Stefano Oldani (ITA/Alpecin-Fenix) a 0:38

Classifica generale

1. Stephen Williams (GBR/Bahrain-Victorious) – 9:03:41

2. Maximilian Schachmann (GER/Bora-Hansgrohe) a 0:04

3. Andreas Kron (DAN/Lotto-Soudal) a 0:06

4. Andreas Leknessund (NOR/DSM) a 0:07

5. Stefan Küng (SVI/Groupama-FDJ) a 0:10

6. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) a 0:10

7. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) a 0:10

8. Marc Hirschi (SVI/UAE Emirates) a 0:10

9. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 0:10

10. Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché) a 0:10