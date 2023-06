Giro di Svizzera, il danese Skjelmose vince la terza tappa

L'alfiere della Trek - Segafredo regola l'austriaco Gall e acciuffa la Maglia di leader: prova opaca di Remco Evenepoel.

13-06-2023 17:54

Va a Mattias Skjelmose la terza tappa (lunga oltre 140 km) del Giro di Svizzera, manifestazione della quale indosserà la Maglia Gialla: quello ottenuto a Villars-sur-Ollon è il primo successo nel World Tour per il danese della Trek – Segafredo.

Dopo una fuga a quattro (Kamp – Calmejane – Zukowsky – Ourselin), il gruppo si ricompattarsi in vista dell’ascesa finale: tutto come previsto, la Soudal – QuickStep tiene alta l’andatura a favore dell’iridato Remco Evenepoel, ma non ha ancora la migliore condizione il belga dopo il Covid – 19 e il Giro d’Italia; a rispondere, tra gli altri, al suo scatto sfoderato ai -7 dal traguardo ci sono Mattias Skjelmose e Felix Gall, autore del primo contrattacco di rilievo, ma battuto dal rivale in volata. Evenepoel ha scosso la testa all’arrivo, tagliato in quarta piazza alle spalle dell’iberico Ayuso.

Questa la top – 10 odierna :

1 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo 3:29:14

2 GALL Felix AG2R Citroën Team + 0:03

3 AYUSO Juan UAE Team Emirates + 0:12

4 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step + 0:21

5 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe + 0:21

6 BILBAO Pello Bahrain – Victorious + 0:21

7 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma + 0:21

8 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost + 0:21

9 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers + 0:37

10 BARDET Romain Team DSM + 0:45

Questa infine la top – 5 in generale :

1 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo 7:36:31

2 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step + 0:17

3 AYUSO Juan UAE Team Emirates + 0:24

4 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers + 0:39

5 BILBAO Pello Bahrain – Victorious + 0:49