Giro di Vallonia, Alaphilippe costretto al ritiro: positivo al Covid

25-07-2022 13:26

Non c’è pace per Julian Alaphilippe. Il corridore francese, campione del mondo in carica, rientrato alle corse due giorni fa (vincendo) al Giro di Vallonia dopo un periodo di allenamento in altura non proseguirà la corsa a tappe belga perché positivo al Covid-19.

Dopo le cadute alla Strade Bianche e quella molto più grave alla Liegi-Bastogne-Liegi, continua quindi la stagione complicata dell’iridato della Quick-Step Alpha Vinyl il quale ora, per via della positività, sarà costretto ai box per qualche giorno prima di riprendere l’attività e la preparazione in vista della seconda parte di stagione.

Improbabile, visti i tempi, la sua presenza alla Clasica di San Sebastian sabato, mentre decisamente più realistico è pensare di vedere il transalpino all’opera nelle corse di inizio agosto antipasto della Vuelta Espana.