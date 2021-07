Giro di Vallonia, Simmons si impone nella terza tappa

Primo successo da professionista per Quinn Simmons. Il giovane classe 2001, campione del mondo fra gli juniores nel 2019, ha conquistato la terza tappa del Giro di Vallonia con traguardo a Érezée, località dove il portacolori della Trek-Segafredo non solo è riuscito a mettere il primo sigillo in carriera tra i grandi del pedale ma ha anche regalato la prima vittoria di sempre nella corsa belga agli Stati Uniti.

Simmons, nuovo leader della corsa, ha avuto la meglio sul belga Stan Dewulf dell’Ag2r Citroen, protagonista assieme a lui dell’attacco decisivo nel finale.

Alle loro spalle, rispettivamente terzo e quarto, sono giunti Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) e Fernando Barcelò (Cofidis), mentre il primo azzurro a tagliare il traguardo è stato Alessandro Covi (UAE Team Emirates) in settima posizione.

ORDINE D’ARRIVO 3ª TAPPA

1. Quinn Simmons (USA/Trek-Segafredo)

2. Stan Dewulf (BEL/Ag2r-Citroën) s.t.

3. Alexis Renard (FRA/Israel Start-Up Nation)

4. Fernando Barceló (ESP/Cofidis)

5. Pascal Eenkhoorn (NED/Jumbo-Visma)

6. Maxim Van Gils (BEL/Lotto-Soudal)

7. Alessandro Covi (ITA/UAE Emirates)

8. Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal)

9. Milan Menten (BEL/Bingoal)

10. Amaury Capiot (BEL/Arkéa-Samsic)

