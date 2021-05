Giro d'Italia, 4a tappa a Joe Dombrowski! De Marchi maglia Rosa

Nella 187 Km da Piacenza a Sestola , quarta tappa del Giro d’Italia 2021, sotto il Monte Cimone vince Joe Dombrowski (UAE Emirates) , da solo al traguardo. Il corridore della UAE Team Emirates ha coronato la fuga della giornata, avendo staccato uno per uno ogni altro attaccante per poi involarsi da solo verso il successo finale. Nonostante la mancata vittoria, grandissima gioia per Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), secondo al traguardo, che si regala il primo posto nella classifica generale e la maglia Rosa.

Una 4a tappa con un percorso davvero stupendo, resa ancor più dura dalla pioggia incessante e dai corridori che non si sono assolutamente gestiti, andando all’attacco sin dalla prima settimana. Nella prima fase della gara, lungo il percorso emiliano completamente pianeggiante, a regnare è stata la velocità. Dopo più o meno 50 Km si è formata la fuga di giornata, con oltre venti atleti al comando. La Maglia Rosa Filippo Ganna è stato costretto a dettare il ritmo.

In una parte del tracciato in discesa sono stati capaci a contrattaccare in tre: Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) e Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange). A 20 chilometri dall’arrivo poi la corsa si infiamma anche in gruppo, con la Bahrain-Victorious che prende in mano la situazione riducendo a pochissime unità il plotone dei migliori.

Come era prevedibile, poi, il tutto si è deciso sull’ultima ascesa di giornata, cioè il Colle Passerino. Pazzesco qui l’azione di Alessandro De Marchi. il “Rosso di Buja”, in rimonta, è andato a riprendere la coppia all’attacco assieme a Joe Dombrowski. Tuttavia, grazie anche da un rapporto più agile, l’americano di UAE è riuscito a beffare De Marchi, ma l’azzurro della Israel Start-Up Nation si è potuto consolare con la Maglia Rosa e il primato nella generale.

Dopo aver saputo della conquista della maglia Rosa, Alessandro De Marchi è apparso davvero emozionato:

“Cosa mi passa per la testa? Non lo so. E’ tutto il giorno che ci pensavo, alla fine ne sono accadute di tutti i colori. Pensavo di aver perso un’occasione oggi, invece alla fine non mollando mai sono qui. Questo è un piccolo premio per i mille tentativi che ho avuto in carriera, cercherò di godermi al massimo questo momento. A chi la dedico? A mia moglie e a me stesso”.

Anche il vincitore di tappa Joe Dombrowski è apparso felice e allo stesso tempo esausto dopo la bella vittoria in fuga:

“E’ stata una giornata dura, per un po’ non ero certo della fuga ma quando ho visto che il distacco è salito a 6-7 minuti ho pensato fosse sufficiente. Negli ultimi km ce l’ho messa tutta e ho vinto, staccando gli ultimi rivali”.

La classifica generale:

1 12 ▲11 DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation 20 13:50:44

2 90 ▲88 DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates 0:22

3 61 ▲58 VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 0:42

4 11 ▲7 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 0:48

5 64 ▲59 VALTER Attila Groupama – FDJ 1:00

6 82 ▲76 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 1:15

7 7 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:24

8 3 ▼5 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 1:28

9 8 ▼1 BETTIOL Alberto EF Education – Nippo 1:37

10 25 ▲15 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:38

11 30 ▲19 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 1:39

12 17 ▲5 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:43

13 19 ▲6 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 1:44

14 69 ▲55 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1:47

15 53 ▲38 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:49

16 27 ▲11 YATES Simon Team BikeExchange ,,

17 6 ▼11 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 1:51

18 72 ▲54 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 1:56

19 62 ▲43 BARDET Romain Team DSM 2:03

20 14 ▼6 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 2:05

21 73 ▲52 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 2:08

22 21 ▼1 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers ,,

23 22 ▼1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 2:10

24 26 ▲2 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 2:12

25 36 ▲11 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 2:15

26 41 ▲15 SOLER Marc Movistar Team 2:16

27 49 ▲22 HINDLEY Jai Team DSM 2:20

28 65 ▲37 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 2:21

29 71 ▲42 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 2:29

30 77 ▲47 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 2:33

31 2 ▼29 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:42

32 29 ▼3 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 2:52

33 40 ▲7 MÄDER Gino Bahrain – Victorious 2:55

34 37 ▲3 BENNETT George Team Jumbo-Visma 3:10

35 51 ▲16 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 3:16

36 10 ▼26 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 3:23

37 93 ▲56 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 3:26

OMNISPORT | 11-05-2021 17:34