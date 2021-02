Giro d’Italia 2021: assegnate le wild card

RCS Sport ha comunicato quali saranno le 23 squadre che parteciperanno al Giro d’Italia 2021. Alle 19 squadre UCI World Teams, si sono aggiunte altre quattro formazioni a cui sono state assegnate della wild card. L’Alpecin Fenix, squadra di Mathieu Van der Poel, aveva diritto a ricevere l’invito visto che ha chiuso in testa la classifica Professional della UCI ma desta clamore la decisione di non assegnare la wild card all’Androni di Gianni Savio e poi anche al Team Arkea di Nairo Quintana, che sperava di ricevere un invito per partecipare alla Corsa Rosa.

Ecco l’elenco delle squadre che parteciperanno al Giro d’Italia 2021 ( 19 UCI World Teams, 1 avente diritto e 3 wild card)

UCI WORLD TEAMS – 19

AG2R CITROEN TEAM (FRA)

ASTANA – PREMIER TECH (KAZ)

BAHRAIN VICTORIOUS (BRN)

BORA – HANSGROHE (GER)

COFIDIS (FRA)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

EF EDUCATION – NIPPO (USA)

GROUPAMA – FDJ (FRA)

INEOS GRENADIERS (GBR)

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX (BEL)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

JUMBO-VISMA (NED)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MOVISTAR TEAM (ESP)

TEAM BIKEEXCHANGE (AUS)

TEAM DSM (GER)

TEAM QHUBEKA ASSOS (RSA)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

AVENTI DIRITTO – 1

ALPECIN-FENIX (BEL)

WILD CARD – 3

BARDIANI CSF FAIZANE’ (ITA)

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (ITA)

VINI ZABU’ (ITA)

OMNISPORT | 10-02-2021 15:55