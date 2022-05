Giro d'Italia 2022: a Cuneo Demare fa tris, si ritira Bardet

20-05-2022 17:24

Il francese della Groupama-FDJ Arnaud Demare ha vinto in volata la tredicesima tappa del 105° Giro d’Italia, la Sanremo-Cuneo di 150 km. Lo spagnolo della Trek-Segafredo Juan Pedro Lopez ha conservato la maglia rosa per il decimo giorno consecutivo.

Ordine d’arrivo della tredicesima tappa e classifica generale

Giro d’Italia 2022, tredicesima tappa: fuga a lunga gittata di quattro corridori

Dopo pochi chilometri dalla partenza evadono dal gruppo Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Mirco Maestri (Eolo-Kometa) e Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma). Tagliani però perde contatto sul Colle di Nava, 98 km dalla conclusione, sul quale transita primo Eenkhoorn, davanti restano quindi in quattro.

Giro d’Italia 2022: gli attaccanti ripresi nell’ultimo chilometro, Demare fa tris

Il quartetto viene ripreso a meno di 700 metri dal traguardo e il gruppo della maglia rosa si lancia per la volata finale. A vincere è Arnaud Demare che infila il tris personale in questo Giro d’Italia e l’ottavo successo in carriera nella corsa rosa. I battuti sono, nell’ordine, il tedesco Phil Bauhaus della Bahrain Victorious, il britannico Mark Cavendish della Quick Step, il colombiano Fernando Gaviria della UAE Team Emirates e Alberto Dainese del Team DSM, vincitore l’altro ieri a Reggio Emilia.

Giro d’Italia 2022: si ritira Bardet, il quarto in classifica

La classifica generale resta immutata con Juanpe Lopez che mantiene ancora una volta la maglia rosa, ma la corsa perde uno dei suoi favoriti, il francese Romain Bardet del Team DSM, che si è dovuto ritirare per problemi di stomaco dovuti probabilmente a un virus intestinale che ha colpito il transalpino.

Continua quindi l’incredibile digiuno della Francia nelle grandi corse a tappe, l’ultimo a vincere una, alla Vuelta 1995, è stato Laurent Jalabert, mentre Laurent Fignon è stato l’ultimo a vincere il Giro nel 1989 e Bernard Hinault il Tour, addirittura nel 1985. Domani la Santena-Torino di 147 km con cinque Gran Premi della Montagna, tra cui Superga e il Colle della Maddalena da scalare due volte.

