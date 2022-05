Giro d'Italia 2022: ordine di arrivo tredicesima tappa e classifica generale

20-05-2022 17:48

Ecco l’ordine d’arrivo della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2022, da Sanremo a Cuneo di 150 km. Terza vittoria in questa corsa rosa e ottava in carriera per il francese Arnaud Demare, lo spagnolo Juan Pedro Lopez mantiene per il decimo giorno consecutivo la maglia rosa. Si ritira per problemi di stomaco il francese Romain Bardet, il quarto della classifica generale.

Ordine d’arrivo tredicesima tappa

1. Arnaud DEMARE GROUPAMA-FDJ 3h18’16″

2. Phil BAUHAUS BAHRAIN VICTORIOUS s.t.

3. Mark CAVENDISH QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM s.t.

4. Fernando GAVIRIA UAE TEAM EMIRATES s.t.

5. Alberto DAINESE TEAM DSM s.t.

6. Simone CONSONNI COFIDIS s.t.

7. Dries DE BONDT ALPECIN-FENIX s.t.

8. Giacomo NIZZOLO ISRAEL-PREMIER TECH s.t.

9. Andrea VENDRAME AG2R CITROEN TEAM s.t.

10. Tobias BAYER ALPECIN-FENIX s.t.

Classifica generale

1. Juan Pedro LOPEZ TREK-SEGAFREDO 51h19’07”

2. Richard CARAPAZ INEOS GRENADIERS +12″

3. Joao ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES s.t.

4. Jai HINDLEY BORA-HANSGROHE +20″

5. Guillaume MARTIN COFIDIS +28″

6. Mikel LANDA BAHRAIN VICTORIOUS +29″

7. Domenico POZZOVIVO INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX +54″

8. Emanuel BUCHMANN BORA-HANSGROHE +1’09″

9. Pello BILBAO BAHRAIN VICTORIOUS +1’22″

10. Alejandro VALVERDE MOVISTAR +1’23”

