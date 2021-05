Giro d'Italia, Ciccone ora ci crede: "Punto in alto"

Giulio Ciccone è pronto per un Giro d’Italia da protagonista. Con vista (almeno) sul podio. Lo scalatore abruzzese è stato tra i migliori nella nona tappa, reggendo ottimamente l’urto di uno scatenato Egan Bernal, primo a Cima di Cambio e nuova maglia rosa.

Per Ciccone secondo posto nella frazione a 7″ dal colombiano e quarta posizione in generale.

Abbastanza per dichiarare le proprie ambizioni: “Sulle strade di casa era importante per me fare bene – ha detto lo scalatore della Trek Segafredo ai microfoni di ‘Rai Sport’ – Sono andato vicino a vincere, ma con un Egan così era difficile fare di più. Sono soddisfatto”.

Ciccone ha poi spiegato la strategia della prima settimana: “Sono arrivato al Giro con l’obiettivo di fare classifica, nei giorni scorsi ho attaccato anche per trovare morale e condizione. Da quando ho capito che vado forte ho cominciato a correre in modo diverso. Per me è iniziato un altro Giro”.

OMNISPORT | 16-05-2021 17:30