Giro d'Italia, Dowsett primo a Vieste

Alex Dowsett ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia, 200 km da Giovinazzo a Vieste, sul Gargano. Il corridore britannico della Israel Start-Up Nation ha trionfato in solitaria dopo aver sorpreso i cinque compagni di fuga (tra i quali Puccio) nell’ultimo tratto della frazione.

Il portoghese Joao Almeida resta comodamente in maglia rosa, in attesa del tappone appenninico di domenica, 208 km da San Salvo a Roccaraso (Aremogna), in Abruzzo. La corsa rosa ha perso in mattinata uno dei suoi protagonisti, Simon Yates, risultato positivo al Coronavirus.

OMNISPORT | 10-10-2020 17:01