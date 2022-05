Giro d'Italia, è l'ora della tappa regina tra Pordoi e Marmolada

28-05-2022 08:32

Il Giro d’Italia 2022 arriva alla sua giornata cruciale: la ventesima tappa della corsa rosa, da Belluno fino al Passo Fedaia sulla Marmolada, è la frazione regina che potrebbe dare il verdetto definitivo. Centosessantotto chilometri, oltre 4500 metri di dislivello, il percorso presenta tre durissimi Gran Premi della Montagna: dopo i primi 60 km di leggero falsopiano si affronta un trittico di salite che hanno fatto la storia del Giro, il Passo San Pellegrino, il Passo Pordoi (Cima Coppi 2022) e l’arrivo in salita al Passo Fedaia, sulla Marmolada, una scalata di quasi 14 km con una pendenza media del 7,8% e sempre superiore al 12% negli ultimi 6 km prima del traguardo.

Considerata l’importanza della posta in palio, gli uomini di classifica romperanno probabilmente gli indugi, con la maglia rosa Richard Carapaz che farà di tutto per distanziare Jai Hindley e Mikel Landa per consolidare la sua leadership in vista della cronometro individuale di domenica a Verona. Non è da escludere un possibile assolo per gli scalatori ormai fuori classifica come Buitrago, Carthy, Mollema, Arensman, Bouwman, già vincitore della frazione di venerdì, e il nostro Ciccone. Giornata speciale per Vincenzo Nibali, attualmente quarto in classifica generale: lo Squalo se ne avrà ancora la forza potrebbe cercare il colpo a sorpresa nell’ultima tappa in linea del suo ultimo Giro d’Italia.