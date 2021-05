Giro d'Italia, la gioia del Vincitore del Giro Egan Bernal

È un Egan Bernal veramente felice quello che festeggia il successo al Giro d’Italia 2021. Il colombiano, della Ineos partito con i favori del pronostico ma anche con parecchi dubbi sulla sua condizione fisica, ha conquistato la vittoria nella classifica generale della corsa rosa alla sua prima partecipazione in assoluto.

Vincitore di due tappe, è alla sua seconda vittoria in un Grande Giro dopo il Tour de France 2019. A soli 24 anni, due successi di grandissimo prestigio che lo proiettano tra i più grandi di quest’epoca.

Ai microfoni della RAI, il colombiano capitano della Ineos è apparso visibilmente emozionato e commosso, raggiante di gioia per la conquista del trofeo, senza dimenticare di rilasciare parole d’amore verso il nostro paese:

“Penso che sia difficile da credere ciò che mi sta succedendo. Ho appena vinto un Giro d’Italia. Sembro tranquillo e calmo, ma dentro ho tante emozioni per quello che è successo in questi due anni. Ormai penso di aver superato i problemi vincendo questa corsa, il mio primo Giro d’Italia. Sono veramente contento. Questa maglia è speciale, è la corsa più bella nel Paese più bello del mondo. Non ho parole per descrivere tutto quello che sento. Non potrò dimenticare tante cose di questo Giro, dalla prima tappa che ho vinto agli sprint fatti con Remco in pianura per gli abbuoni. Questo sono io, questo è il ciclismo che mi piace. Ho trovato la libertà per correre come mi piace. Vincere così è davvero speciale”.

OMNISPORT | 30-05-2021 18:42