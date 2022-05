17-05-2022 19:55

Mathieu van der Poel è il grande sconfitto della 10° tappa del Giro d’Italia 2022. Sulle strade dove era stato grande nella Tirreno-Adriatico 2020 e 2021, l’olandese ha sfruttato il grande lavoro della squadra per tutta la tappa, salvo poi arrivare solamente secondo in volata alle spalle di un irraggiungibile Girmay.

Queste le parole di Van der Poel al termine della tappa odierna:

“È stata una tappa faticosa. Ho avuto problemi nell’attacco finale. Stavamo guardando Velo Viewer e l’ultima discesa pareva essere tecnica. Ho fatto in modo che tutta la squadra tirasse perché speravo di attaccare e fare la differenza in discesa. Sono un po’ dispiaciuto. Ho tentato di recuperare, ma poi ho perso in volata. Girmay? Siamo consapevoli che è un grande ciclista. Oggi ha corso una grande volata dato che si è lanciato da davvero lontano e non si è più fermato. Ho avuto l’impressione di avere la forza di superarlo, ma ha mantenuto l’accelerazione ed io ero già stanco comunque”.

