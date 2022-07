Giro donne 2022: Labous vince al Passo del Maniva, Van Vleuten allunga

07-07-2022 15:35

La francese Juliette Labous del Team DSM ha vinto per distacco la settima tappa del Giro donne 2022, 113,4 km con partenza da Prevalle e arrivo in salita al Passo del Maniva, provincia di Brescia. Alle sue spalle la leader della classifica generale, la quasi 40enne olandese Annemiek Van Vleuten della Movistar ha attaccato ancora nel finale staccando di 4 secondi la spagnola Mavi Garcia dell’UAE e di 10 e 13 secondi le nostre Marta Cavalli (FDJ) ed Elisa Longo Borghini, che sono terza e quarta in classifica generale.

Ordine d’arrivo settima tappa

1. LABOUS Juliette Team DSM 3h22’36″

2. VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 1’37”

3. GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 1’41”

4. CAVALLI Marta FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 1’47”

5. LONGO BORGHINI Elisa Trek-Segafredo 1’50”

6. FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx 1’57”

7. REALINI Gaia Isolmant-Premac-Vittoria 2’13”

8. SPRATT Amanda Team BikeExchange-Jayco 2’29”

9. KOPPENBURG Clara Cofidis Women Team 2’37”

10. PERSICO Silvia Valcar-Travel & Service 2’39”

Classifica generale

1. VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 18h14’12

2. GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 0’31

3. CAVALLI Marta FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 1’10

4. LONGO BORGHINI Elisa Trek-Segafredo 5’19

5. FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx 5’54

6. SPRATT Amanda Team BikeExchange-Jayco +6’12

7. LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope +6’22

8. PERSICO Silvia Valcar – Travel & Service +6’33

9. MAGNALDI Erica UAE Team ADQ +8’25

10. CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing +8’30