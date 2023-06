Giro Next Gen: la giuria manda a casa 24 corridori

Alla base della squalifica episodi di traino lungo i tornanti dello Stelvio. Coinvolti anche quattro ds

15-06-2023 10:28

Squalifica per 24 corridori e 4 direttori sportivi al Giro Next Gen. L’accusa nei loro confronti è quella di traino lungo la salita dello Stelvio. Alcuni corridori si sono attaccati anche alle moto della Polizia che segue la corsa. Per i ciclisti ci sono 100 franchi di ammenda, 25 punti di penalità nella classifica Uci e la squalifica. Per i direttori sportivi, invece, 100 franchi svizzeri di ammenda e l’esclusione del veicolo dalla manifestazione, senza la possibilità di sostituzione. Il comunicato della giuria è arrivato ieri in tarda serata.

I corridori squalificati sono Agnoletto Blake (Ara), Bregoli Riccardo (Asd G.C. Sissio Team), Franzosi Luca (Asd G.C. Sissio Team), Gazzola Giovanni (Asd G.C. Sissio Team), Marocchi Tommaso (Asd G.C. Sissio Team), Freddi Matteo (Btc), Di Silvestro Jacopo (Ciclistica Rostese), Ferrari Pietro (Ciclistica Rostese), Ghirardi Lorenzo (Ciclistica Rostese), Ragilo Frank Aron (Dds), Pezzo Rosola Kevin (Gef), Hobbs Alfred Bruce Noah (Cgf), Manenti Marco (Hoppla’-Petroli Firenze-Don Camillo), De Decker Tijl (Ldd), Magli Lorenzo (Mastromarco Sensi Fc Nibali), Venturini Alessandro (Mastromarco Sensi Fc Nibali), Portello Alessio (Q3c), Gudnitz Joshua Amos (Tcq), Nielsen Lorents Magnus (Tcq), Perani Riccardo (Team Interregionale), Collinelli Luca (Ter), Montefiori Matteo (Ter), Umbri Gidas (Ter) e Evertsen-Hegreberg Simen (Ter).

I direttori sportivi coinvolti, invece, sono Wilson Matthew (Ara), Toffali Marco (Asd G.C. Sissio Team), Damilano Giuseppe (Ciclistica Rostese) e Dal Canto Dario (Mastromarco Sensi Fc Nibali).