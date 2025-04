Giro, Nibali: "Ci aspettiamo una nuova vittoria dell'Italia"

I pronostici del campione, ultimo italiano a vincere il Giro d'Italia

“Roma e’ una citta’ che regala sempre emozioni uniche, ed e’ bellissimo che il Giro d’Italia si concluda ancora una volta qui. Abbiamo visto anche negli anni scorsi una cornice importante di pubblico ed e’ per me un rammarico non essere mai riuscito a correre su queste strade. Quest’anno il passaggio dalla Citta’ del Vaticano sara’ un’esperienza speciale per i corridori”. Cosi’ Vincenzo Nibali, ex ciclista e ultimo italiano a vincere il giro d’Italia, a margine della presentazione della tappa conclusiva del Giro d’Italia