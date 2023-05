Giro: Uci, “uso elicottero mancanza di lealtà sportiva”

L’Unione ciclistica internazionale annuncia sanzioni contro tale pratica. Servizio offerto da RCS Sport

13-05-2023 13:31

Rientro in hotel con elicottero per Soudal Quick Step, Bora Hansgrohe e Bahrain Victorious al Giro d’Italia dopo la tappa di Campo Imperatore. Una pratica che non è stata ben vista dall’UCI, perché “rappresenta – ha spiegato l’Unione ciclistica internazionale in una nota – una totale mancanza di lealtà sportiva e contravviene alle disposizioni regolamentari volte a offrire parità di trattamento nel trasferimento delle squadre in albergo. Inoltre, l’uso di un elicottero contravviene anche al principio di minimizzare le emissioni, come da specifiche per gli organizzatori del World Tour”. L’utilizzo dell’elicottero invece che dell’auto ha significato per i pretendenti alla maglia rosa di risparmiare almeno un’ora di attesa per prima di poter scendere.

“Con la ferma volontà di impedire il diffondersi di queste pratiche – è stato poi sottolineato nel comunicato – l’UCI adotterà le misure necessarie (comprese eventuali sanzioni) perché ciò non si ripeta. L’UCI condanna fermamente questa totale mancanza di equità e pari opportunità che sono valori fondamentali dello sport”.

Durante la telecronaca del Giro di Rai Sport è stato però affermato che il trasporto in elicottero era un servizio messo a disposizione per chi volesse dalla RCS Sport, organizzatrice del Giro d’Italia.