Giroud esulta dopo Zagabria: "Era il momento di giocare una partita così"

25-10-2022 23:35

E’ soddisfatto Olivier Giroud della prestazione del Milan in quel di Zagabria e lo rivela ai microfoni di Sky: “Quella di oggi è una grande vittoria: abbiamo preparato bene la partita, volevamo iniziare forte facendo pressing ed essere efficaci davanti. Potevamo segnare di più, ma sono contento del risultato. I nostri giovani hanno risposto bene: era il momento di fare una partita come questa e di dimostrare la nostra determinazione e la nostra qualità, perché vogliamo passare il turno. Livakovic mi conosce bene, ha fatto una gran partita: se non ci fosse stato lui in porta, avremmo magari segnato 7 o 8 reti”.