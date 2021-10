Giroud: "Spero di vincere un titolo con il Milan"

25-10-2021 20:42

L’attaccante del Milan Olivier Giroud si è raccontato in un’intervista al podcast ‘Football Ramble’. Il francese è al Milan per vincere ancora: “I miei più grandi rimpianti, sin qui, sono la sconfitta agli Europei del 2016 e il non aver vinto una Premier League con l’Arsenal o il Chelsea. Ora però bisogna pensare alle prossime sfide e ho grande speranze circa vincere un altro titolo con il mio attuale club”.

La coppa del mondo il suo più grande trionfo: “Alzare la coppa del mondo è stato il più grande traguardo che ho raggiunto nella mia carriera, mi viene la pelle d’oca a parlarne. Mi ricordo quando i miei amici mi dicevano che da piccolo dicevo che sarei diventato un campione del mondo. E’ il sogno di un bambino che è diventato realtà”.

Lo scontro con Mbappé: “E’ facile per me parlare dell’episodio con Mbappè. Ha già parlato in conferenza e ha già chiarito le cose che sono successe. La stampa ha ingigantito le cose che sono successe. Due giorni dopo quel piccolo scontro che abbiamo avuto, abbiamo chiarito e siamo andati avanti pensando alla partita successiva”.

