Giudice sportivo, i provvedimenti dopo i recuperi: mano pesante sull'Inter, sanzione e squalifica

Le decisioni relative ai recuperi della 21ma giornata, Inter-Atalanta e Sassuolo-Napoli: un turno di stop per Bastoni più un'ammenda alla capolista per i cori contro Gasperini.

29-02-2024 15:12

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Giornata di lavoro straordinario per Gerardo Mastrandrea, il Giudice Sportivo della Lega Serie A, chiamato a pronunciarsi sulle due partite di recupero giocate il giorno precedente: Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta. Due gare che hanno determinato l’adozione di provvedimenti soprattutto nei confronti della capolista, la lanciatissima formazione di Simone Inzaghi, che viaggia a vele spiegate verso lo Scudetto.

Inter, Bastoni squalificato: salterà il Genoa

Proprio l’Inter, infatti, è stata la squadra maggiormente sanzionata dal Giudice Mastrandrea. Che, anzitutto, ha squalificato per un turno Alessandro Bastoni, il difensore protagonista – peraltro – di un episodio che ha fatto arrabbiare e non poco gli atalantini: il contrasto con Miranchuk poco prima del gol di De Ketelaere, poi annullato dall’arbitro Colombo dopo consulto Var per un tocco col braccio del russo. Nessuna sorpresa: Bastoni era in diffida e dunque il giallo rimediato nel corso del match lo taglierà fuori dal prossimo appuntamento, la sfida casalinga di lunedì 4 marzo contro il Genoa.

Cori contro Gasperini: sanzionata l’Inter

Per la società nerazzurra, però, anche una sanzione di tipo economico, determinata dal comportamento dei propri tifosi. Agli ispettori federali, infatti, non sono sfuggiti i cori denigratori indirizzati a più riprese a Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta. Offese che, per Mastrandrea, sono quantificabili in quattromila euro di ammenda. Questa la giustificazione della sanzione nei confronti dell’Inter: “Per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.

Petardi e fumogeni, graziate Napoli e Sassuolo

Nessuna sanzione, invece, per l’Atalanta e per le protagoniste dell’altra partita di recupero, Sassuolo e Napoli. Al Mapei Stadium, per la verità, come si legge nel comunicato, “sostenitori di Napoli e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo e utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)”. Tuttavia, “considerato che nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)

b) e d) CGS”, il Giudice ha stabilito “di non adottare provvedimenti sanzionatori“.