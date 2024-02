Le pagelle di Sassuolo-Napoli 1-6: Osimhen è mostruoso, torna Kvaradona, Politano scatenato

Top e flop della partita Sassuolo-Napoli, valevole per la 21° giornata di serie A 2023/2024: tripletta Osimhen, per Kvara doppietta e assist. Disastro Tressoldi e Matheus Henrique.

28-02-2024 19:52

Il Napoli gioca a tennis col Sassuolo nel recupero della 21a giornata al Mapei Stadium. La cura Calzona inizia a dare i suoi frutti, anche grazie a un Osimhen semplicemente incontenibile. Con la sua tripletta l’attaccante nigeriano è l’mvp del match. E torna al gol anche Kvara, che ne fa due. Da incubo la prima di Bigica alla guida degli emiliani, sempre più in crisi e a rischio retrocessione. Le pagelle del Napoli, top e flop del Sassuolo e il tabellino del match nella nostra analisi.

Sassuolo-Napoli, la chiave della partita

Bigica, al debutto sulla panchina del Sassuolo, continua col 4-2-3-1: Bajrami, Thorstvedt e Laurienté al servizio di Pinamonti. Berardi torna, ma solo in panchina. Calzona risponde col 4-3-3: in difesa lancia le novità Ostigard e Mario Rui, l’ex di turno Traorè a centrocampo, quindi tridente con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Parte molto bene il Napoli, che fa la partita e sfiora il vantaggio dopo 12′ proprio con Traorè. Subito dopo chiusura provvidenziale di Ferrari su Osimhen, pronto al tap in sul cross teso di Mario Rui.

Ma è il Sassuolo, alla prima sortita offensiva, a passare in vantaggio al 17′ con uno splendido tiro da fuori di Racic che s’infila nell’angolino. Gli ospiti non accusano il colpo e rispondono con uno-due micidiale che si sviluppa sempre sulla catena di destra: al 29′ geniale assist di tacco di Anguissa per Rrahmani; due minuti dopo Osimhen, al terzo gol consecutivo, supera Consigli su passaggio di Politano. A 5′ dall’intervallo il Napoli cala anche il tris: Matheus Henrique consegna palla a Politano, l’esterno partenopeo serve Osimhen che buca di nuovo Consigli.

Nella ripresa l’undici di Calzona dilaga: Kvara sfrutta un erroraccio in fase di costruzione di Tressoldi per mandare in rete Osimhen, tripletta per il nigeriano. Poi il georgiano decide di mettersi in proprio finalizzando un’azione personale superlativa. Quinsi si ripete segnando il gol dell’1-6.

Napoli, che cosa ha funzionato

Gli azzurri si ritrovano al Mapei Stadium con una prestazione che ha ricordato il Napoli scudettato di Spalletti. Calzona, al primo successo dopo due pareggi per 1-1, sta restituendo gioco, condizione e mentalità, anche se non bisogna dimenticare che il Sassuolo è la squadra più in crisi del torneo. Il resto lo fa un Osimhen, che – polemiche a parte – è rientrato dall’Africa con il giusto atteggiamento nonostante un futuro lontano dal Vesuvio. Molto bene la catena di destra: ispiratissimo Politano. E Kvara torna in versione Kvaradona.

Napoli, che cosa non ha funzionato

A voler trovare un difetto, la troppa libertà data a Racic nell’azione del vantaggio del Sassuolo. Non è la prima volta in stagione che il Napoli concede spazio e gol dal limite agli avversari.

Le pagelle del Napoli

Prima da titolare con Calzona: il ‘professore’, come amava chiamarlo Spalletti, non delude. Anguissa 7: Una giocata ‘brasiliana’ di tacco per consentire a Rrahamani di realizzare il gol dell’1-1. Anche da parte di Frank arrivano segnali confortanti di crescita.

Cinque gol in tre partite da quando è tornato: una sentenza. Chissà come sarebbe stata la stagione dei campioni d’Italia se il nigeriano non avesse saltato così tante partite. (sv dal 76′). Kvaratskhelia 8: Tenta l’eurogol da centrocampo e per un soffio il capolavoro non gli riesce. Fosse entrato quel pallone, sarebbe stato per distacco il gol più bello del campionato. A inizio ripresa serve un assist comodo comodo per Osi, che deve solo insaccare. Poi realizza una perla in stile Kvara e si ripete fissando il risultato sull’1-6: il Mapei Stadium gli porta decisamente bene.

Top e flop del Sassuolo

Racic 6: Quando si dice ‘pesca il jolly’: il suo primo gol in Serie A è un’autentica gemma.

Quando si dice ‘pesca il jolly’: il suo primo gol in Serie A è un’autentica gemma. Doig 5: La catena di destra del Napoli è ispiratissima e l’ex Verona vive una gara minuti da incubo.

La catena di destra del Napoli è ispiratissima e l’ex Verona vive una gara minuti da incubo. Laurienté 5: Continua a non essere preciso, continua a non essere decisivo. Stagione negativa dopo l’exploit della precedente annata.

Continua a non essere preciso, continua a non essere decisivo. Stagione negativa dopo l’exploit della precedente annata. Pinamonti 5: Fa quasi tenerezza vederlo lì davanti, abbandonato a sé stesso.

Fa quasi tenerezza vederlo lì davanti, abbandonato a sé stesso. Ferrari 4,5: Travolto dal miglior Napoli della stagione.

Travolto dal miglior Napoli della stagione. Matheus Henrique 4,5: Follia del brasiliano, che regala il 3-1 al Napoli consegnando palla a Politano al limite dell’area di rigore.

Follia del brasiliano, che regala il 3-1 al Napoli consegnando palla a Politano al limite dell’area di rigore. Tressoldi 4: Osimhen lo brucia sul tempo nella rete che vale il sorpasso dei campani. Fa anche peggio di Henrique quando ‘decide’ di regalare palla a Kvara per il poker azzurro.

Il tabellino di Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen (56′ Missori), Tressoldi (77′ Kumbulla), Ferrari, Doig; Racic (56′ Volpato), Matheus Henrique; Bajrami (77′ Defrel), Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti (87′ Kumi). A disposizione: Pegolo, Cragno, Erlic, Mulattieri, Berardi, Obiang Ceide, Lipani. Allenatore Bigica

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (62′ Natan), Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (80′ Dendoncker), Traorè (76′ Zielinski); Politano (62′ Raspadori), Osimhen (76′ Simeone), Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Juan Jesus, Olivera, Lindstrom, Mazzocchi. Allenatore: Calzona

Arbitri: Chiffi

Ammoniti: –

Marcatori: 17′ Racic, 29′ Rrahmani, 30′ e 40′ e 47′ Osimhen, 51′ e 75′ Kvaratskhelia