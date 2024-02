Napoli, dove giocherà Osimhen l’anno prossimo? Troost-Ekong racconta tutto. E intanto Calzona perde Cajuste

Il nazionale nigeriano ex Udinese e Salernitana rivela di conoscere la prossima squadra dell’attaccante. Infortunio per il centrocampista, che salta la trasferta di domani in casa del Sassuolo

Quelle che restano in questa stagione saranno le ultime partite di Victor Osimhen con la maglia del Napoli: la sensazione che si avverte da mesi è stata nuovamente confermata da Troost-Ekong, nazionale della Nigeria ed ex difensore di Udinese e Salernitana, che ha affermato di conoscere la prossima squadra del connazionale. Intanto il tecnico Calzona perde Jens Cajuste per la partita di domani col Sassuolo: il centrocampista s’è infortunato.

Napoli, ultimi gol in azzurro per Osimhen

Victor Osimhen ha confermato tutta la sua importanza per il Napoli con i gol segnati contro Barcellona e Cagliari nelle due partite giocate dopo il rientro dalla Coppa d’Africa. Quelli segnati dal nigeriano in questa stagione, però, saranno quasi certamente i suoi ultimi in maglia azzurra: lo stesso attaccante ha fatto capire di voler lasciare il Napoli al termine della stagione. Il Psg è in pole per acquistarlo nel prossimo mercato estivo, ma anche le big inglesi – Chelsea e Arsenal in testa – continuano a seguirlo con attenzione.

Napoli, Troost-Ekong sa dove giocherà Osimhen

Secondo William Paul Troost-Ekong, ex difensore dell’Udinese e compagno in nazionale di Osimhen, il trasferimento dell’attaccante sarebbe solo una formalità. Parlando a Sky Sport, Troost-Ekong ha infatti affermato di conoscere dove giocherà Osimhen nella prossima stagione. “Non posso dire niente, ma lo so”, ha affermato il difensore, 65 presenze in maglia bianconera tra il 2018 e 2020, poi tornato in serie A a gennaio scorso per giocare con la Salernitana, prima di passare in via definitiva ai greci del Paok.

Napoli, Calzona perde Cajuste per infortunio

Osimhen sarà regolarmente in campo domani alle ore 18 al Mapei Stadium per la partita tra il Napoli e il Sassuolo. Il tecnico degli azzurri Francesco Calzona recupererà Giovanni Di Lorenzo, che ha scontato la giornata di squalifica, ma non potrà contare su Jens Cajuste: il centrocampista svedese ha accusato un risentimento muscolare nella sessione di ieri e oggi s’è allenato a parte. Il suo infortunio verrà valutato nelle prossime ore, ma Cajuste resta a rischio anche per la gara di domenica sera contro la Juventus al Maradona.