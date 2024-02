Napoli, l’agente di Kvaratskhelia apre a PSG e Barcellona e spaventa i tifosi: “Vedremo a maggio”

"Ovviamente ci sono offerte per Kvaratskhelia da parte di club importanti". Queste le parole di Mamuka Dzhugelia, agente del georgiano, che spaventano il Napoli e i suoi tifosi

26-02-2024 19:44

Elemento imprescindibile del Napoli nonostante un leggero calo rispetto alla stagione passata, Khvicha Kvaratskhelia non ha ancora trovato l’intesa con il club partenopeo per il rinnovo di contratto e nel frattempo il suo agente, Mamuka Dzhugelia, torna a parlare del suo futuro e soprattutto delle voci che vorrebbero alcuni dei top club europei interessati al fantasista georgiano per la prossima stagione.

Le parole dell’agente

Durante il suo intervento a Championship, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia – Mamuka Dzhugelia – ha parlato del futuro del suo assistito, rendendo noto come per il georgiano si siano già mossi alcuni top club del vecchio continente: “Barcellona e Psg? Ovviamente ci sono offerte e interessamenti dei club più importanti d’Europa per Khvicha. La cosa non può sorprendere, come potrebbe non essere così? A maggio la situazione sarà più chiara”.

Difficoltà sul rinnovo

Le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia ovviamente preoccupano il Napoli, che da tempo sta trattando il rinnovo di contratto – il quale prevede uno stipendio di 1,2 milioni a stagione e scadenza nel 2027 – con il proprio fantasista. Il fatto che si stia faticando così tanto a trovare l’intesa per il prolungamento con il georgiano, insieme alle parole del suo agente, fanno temere sempre più un addio del classe 2001 nella prossima sessione di mercato.

Kvara e Osimhen al PSG al posto di Mbappe?

Tra le squadre più interessate a Kvaratskhelia ci sarebbe anche il PSG, che durante il calciomercato estivo avrà la necessità di sostituire la propria stella Kylian Mbappé, ormai promesso sposo del Real Madrid. Oltre al georgiano i parigini avrebbero messo nel mirino anche un altro giocatore del Napoli campione d’Italia: Victor Osimhen. Nonostante il recente rinnovo, l’attaccante non è affatto sicuro di rimanere in Campania la prossima stagione e il club transalpino è tra i pochi che potrebbe permettersi di accontentare economicamente il presidente Aurelio De Laurentiis.