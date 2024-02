Napoli, Pioli in panchina e David in attacco: ecco la coppia da cui ripartirà De Laurentiis

Il presidente del club partenopeo ha abbandonato la pista Conte e vuole affidare gli azzurri all’attuale allenatore del Milan. In avanti il canadese del Lille è visto come erede naturale di Osimhen

28-02-2024 16:36

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Stefano Pioli e Jonathan David: sono questi i personaggi da cui il Napoli intende ripartire nella prossima stagione dopo il deludente campionato post-scudetto. Dopo aver corteggiato Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis sta pianificando la rinascita degli azzurri con l’ingaggio del tecnico del Milan e del centravanti del Lille, futuro erede di Victor Osimhen.

Napoli, De Laurentiis abbandona la pista Conte

Del Napoli che tra poco scenderà in campo contro il Sassuolo nel recupero della 21a giornata di serie A potrebbe restare poco alla fine della stagione. Aurelio De Laurentiis pianifica una rifondazione profonda, per iniettare idee e nuove motivazioni nella sua squadra. Antonio Conte era il tecnico ideale per la missione, ma dopo aver corteggiato a lungo e senza fortuna l’allenatore salentino De Laurentiis ha cambiato idea.

Napoli, Pioli in pole position per la panchina

Secondo Sport Mediaset in pole position per la panchina del Napoli della prossima stagione ci sarebbe ora Stefano Pioli. La permanenza del tecnico al Milan è in bilico e De Laurentiis è pronto ad approfittarne offrendo a Pioli il compito di rilanciare gli azzurri dopo la pessima stagione post-scudetto. Ad ADL Pioli piace per la capacità di adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, riuscendo al contempo a dare un’identità di gioco alle proprie squadre. La trattativa con Pioli non è stata avviata, ma De Laurentiis pare deciso a fare di lui il nuovo tecnico del Napoli una volta chiusa la parentesi Calzona.

Napoli, David del Lille l’erede designato di Osimhen

L’altro nome per ripartire è quello di Jonathan David: il 24enne centravanti canadese del Lille piace da tempo agli esperti dello scouting del Napoli, che lo hanno indicato a De Laurentiis come possibile erede di Victor Osimhen. La partenza del centravanti nigeriano al termine della stagione è certa, ma parte dei 120/130 milioni di euro incassati dalla sua cessione verrà reinvestita per un nuovo attaccante: David, 78 gol in 168 partite con la maglia del Lille, è un obiettivo possibile per il Napoli, sia per agli ottimi rapporti con il club francese, sia per una valutazione calata negli ultimi mesi da 60 a 40 milioni di euro.