Giudice Sportivo: Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino e -1 ai campani

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha sanzionato, per la partita Udinese-Salernitana che si doveva disputare il 21 dicembre, la vittoria a tavolino per 3-0 a favore dei friulani e la penalizzazione di un punto al campani, che non si sono presentati alla Dacia Arena.

“In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021 – si legge nella nota ufficiale della Lega di Serie A a firma del Giudice Sportivo – delibera di applicare alla U.S. Salernitana le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2021/2022, Campionato di Serie A”.

La squadra allenata da Stefano Colantuono non si era recata a Udine per via dei casi di positività al Covid-19 emersi all’interno del gruppo squadra, che avevano portato l’ASL di Salerno a bloccare la trasferta dei campani. Adesso è arrivata questa durissima sentenza.

