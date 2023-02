Giuntoli: "Rinnovo Spalletti? Non c'è fretta"

Il dirigente azzurro: "Sicuramente nel 2024 rimarrà con noi e poi il prossimo anno valuteremo"

17-02-2023 20:59

Il dirigente del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato del futuro di Luciano Spalletti: “1000 panchine? È un numero grande come la sua grandezza. La sua esperienza è testimoniata da questo dato incredibile e dai grandi risultati fatti in carriera, dalle tantissime vittorie. Ma in questo momento passa tutto in secondo piano, siamo concentrati su questa gara”, le parole a Dazn.

Sul rinnovo: “In questo momento stiamo pensando al quotidiano. Spalletti rimane al centro del progetto tecnico, sicuramente nel 2024 rimarrà con noi e poi il prossimo anno valuteremo il futuro insieme”.