Gli 80 anni di Gianni Rivera

La carriera del Golden Boy tra Milan e Nazionale

18-08-2023 12:32

Gianni Rivera nasce ad Alessandria il 18 agosto del 1943. Con il club piemontese, dove mette subito in luce le sue doti, esordisce in serie A nel ’59 a soli 16 anni. L’anno successivo veste la maglia rossonera del Milan, colori che indossera’ fino a fine carriera. Nella stagione 1961-62 arriva il suo primo scudetto, l’anno seguente vince la Coppa dei Campioni. Dalla seconda meta’ degli anni ’60 esplode il talento del Golden Boy, veste la fascia da capitano del Milan, e si aggiudica il Pallone d’Oro nel ’69. Dopo aver fatto la riserva nel ’62, e dopo la delusione del ’66, nel 1970 arriva la terza convocazione a un mondiale. In Messico e’ protagonista della staffetta con Mazzola e segna la rete del 4-3 nella semifinale contro la Germania, definita la “Partita del secolo”. Da’ l’addio definitivo al calcio nel 1979. Rivera chiude la carriera dopo aver vinto 3 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 4 Coppe Italia con il Milan, e un Europeo con la Nazionale.