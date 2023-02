I club di serie A possono ancora cedere giocatori in campionati in cui il calciomercato è ancora aperto e tesserare calciatori liberi da contratto: da Isco a Vrsaljko, ecco chi sono

01-02-2023 10:05

Il calciomercato della Serie A ha chiuso i battenti, ma soltanto in entrata. I club italiani possono infatti ancora imbastire trattative in uscita con alcuni paesi in cui il mercato è ancora aperto. In entrata, inoltre, è ancora possibile tesserare giocatori svincolati, ovvero senza contratto: qui quelli più interessanti.

Calciomercato, gli svincolati di lusso

Le società di serie A possono ancora tesserare i giocatori svincolati, ovvero quelli attualmente liberi da qualunque contratto con altro club: secondo il regolamento della FIGC, la scadenza per questo tipo di operazioni in entrata è fissata al 24 febbraio.

Tra i giocatori liberi e dunque tesserabili, il nome più interessante è sicuramente quello di Isco, 30enne trequartista ex Real Madrid svincolato dal Siviglia: lo spagnolo era vicino all’Union Berlino, che poi ha rinunciato a scommettere sul rilancio di un talento purissimo. Sime Vrsaljko, 31enne terzino destro visto in Italia con il Sassuolo, è stato invece liberato dall’Olympiacos: al netto dei problemi fisici il croato assicurerebbe qualità ed esperienza sulla fascia. Stessa età e stesso ruolo per Santiago Arias, colombiano in passato seguito dal Napoli e svincolato dall’Atletico Madrid, mentre per chi cerca un centrale navigato con una lunga esperienza in Serie A c’è sempre l’opzione Nikola Maksimovic, 31 anni, liberato dal Genoa. Tra i centrocampisti, invece, qualche club potrebbe essere tentato dall’ingaggiare Danny Drinkwater, ex mediano del Leicester di Claudio Ranieri e Chelsea.

Calciomercato: da Zaza a Ben Arfa, gli attaccanti svincolati

Venendo agli attaccanti, un d.s. con sufficiente coraggio avrebbe un’ampia gamma di campioni ultratrentenni tra cui scegliere. Si va dall’usato sicuro made in Italy rappresentato dall’ex Torino Simone Zaza, 31 anni, a una vecchia volpe della Bundesliga come Max Kruse, 34 anni e 97 gol nel campionato tedesco. Chi è in cerca di genio e sregolatezza può puntare invece su Hatem Ben Arfa, 34enne fantasista francese dal talento indiscutibile e dal carattere complicato, uno che in carriera è stato scaricato a parametro zero, nell’ordine, da Newcastle, PSG, Rennes, Valladolid, Bordeaux e Lille.

I paesi con il calciomercato ancora aperto

Se in entrata i club italiani possono solo tesserare svincolati, nessun limite c’è invece per le cessioni a squadre appartenenti a campionati in cui il calciomercato è ancora aperto.

Attenzione in particolare alla MLS, i cui club potranno acquistare giocatori fino al 4 maggio. Domani, invece, si chiude il mercato in Portogallo, l’8 febbraio quello della Turchia, il 15 in Svizzera, il 17 in Argentina. Il trasferimento di giocatori dall’Europa in Brasile sarà invece possibile fino al 3 aprile.